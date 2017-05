Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,0930 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,0939/42, die 1,0948/51 und dann die 1,0958/60 zu erreichen. Sollte sich der EUR heute bis in den Bereich der 1,0958/60 schieben können, so könnte sich speziell hier Rücksetzer einstellen. Könne er sich aber über die 1,0960 schieben, so wäre der Weg an die 1,0974/77, die 1,0984/87 und dann die 1,0994/97 frei.



Könne sich der EUR nicht über der 1,0930 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,0922/18 gehen könnten. Bereits hier bestehe das Potenzial auf Erholungen. Würden diese sich nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0907/05, bis 1,0892/89, bis 1,0878/76 und dann bis 1,0864/61 gehen könnten. Unter der 1,0861 wäre dann Platz bis an die 1,0855/53 und an die 1,0844/42.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0948/65/99 als auch bei 1,1011/42/55/91. Weitere Widerstände würden sich bei 1,11581 als auch bei 1,1205/29 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0876/58/29/14 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0798/60/35/25 als auch bei 1,0681/41 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0958 (1,0974) bis 1,0907 (1,0978) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (15.05.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte am Freitagmorgen bei 1,0860/1,0870, so die Experten von "day-trading-live.de".Am Morgen habe er leicht zurückgesetzt, habe sich aber deutlich über dem Tief vom Vortag stabilisieren und dann zunächst in kleineren Aufwärtsschüben an die Abbruchstelle zurücklaufen können. Am Nachmittag sei es dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung an und über die 1,0900 gekommen. Er habe sich bis zum Wochenschluss über der 1,0900 festsetzen können und sei bei 1,0930 aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,0924 weiter bis in den Bereich der 1,0930/32 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Pip übertroffen worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,0861 nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 1,0850/48 gegangen. Hier sei die Anlaufmarke deutlicher verfehlt worden, das Setup habe hier nicht optimal gepasst.TH: 1,0933 (Vortag: 1,0892)/ TT: 1,0855 (Vortag: 1,0838)/ Range: 78 Pips (Vortag: 54 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0940/1,0920. Er notiere damit über dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.