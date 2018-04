EUR/USD leicht angestiegen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD-Wechselkurs (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) ist im März von 1,22 auf 1,23 leicht angestiegen, so die Analysten der DekaBank.

Im Vorfeld des US-Zinsentscheids am 21. März habe der US-Dollar etwas an Stärke gewinnen können. Die Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf das neue Zielband von 1,75% bis 1,50% sei allerdings wie erwartet ausgefallen. Die Erklärung der US-Notenbank zum Zinsentscheid sei ebenfalls ohne Überraschungen geblieben. Die Zentralbank der USA möchte an ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen festhalten.

Der Euro habe gegenüber US-Dollar nach dem Zinsentscheid rasch wieder zugelegt und seine leichte Schwäche vor der Entscheidung der US-Notenbank wieder ausgleichen können. Die deutliche Stimmungsabkühlung in Euroland im März habe den Euro gegenüber dem US-Dollar noch nicht spürbar belastet.