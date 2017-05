Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über die 1,1120 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,1210/12 und dann die 1,1219/21 zu erreichen. Könne er sich über die 1,1221 schieben, so wären die 1,1230/32, die 1,1241/43 und dann das TH von gestern weitere mögliche Anlaufziele. Gehe es heute erneut über die 1,1250, wären die 1,1261/63 und dann die 1,1273/75 die nächsten relevanten Anlaufziele. Über der 1,1275 wären die 1,1288/90, bzw. die 1,1301//1,1304 weitere Anlaufbereiche.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1200 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an das TT von gestern gehen könnten. Komme es hier zu keiner Erholung, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 1,1181/79, bis 1,1172/70, bis 1,1163/61, bis 1,1152/50 und dann bis 1,1141/39 gehen könnten. Würden sich bei 1,1139 keine Erholungen einstellen, so könnten weitere Abgaben folgen, die bis 1,1126/24, bis 1,1117/15 und dann bis 1,1103/00 von gestern gehen könnten. Unter der 1,1102 könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 1,1092/90, bis 1,1079/77 und dann bis 1,1070/68 gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1225/33. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1249/99 als auch bei 1,1334 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1162/29 als auch bei 1,1074 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0995/64 als auch bei 1,0862/15 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1243 (1,1263) bis 1,1181 (1,1150) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.05.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,1235/1,1240, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe gestern Morgen versucht, nach oben auszubrechen, sei jedoch an der 1,1250 gescheitert. Von hier aus sei es dann zu einem deutlicheren Rücksetzer an die 1,1200 gekommen, die auch unterschritten worden seien. Der EUR habe sich aber bei 1,1193 bereits wieder leicht erholen können, sei aber im Zuge dessen nicht über die 1,1220 hinausgekommen. Am späten Abend habe er dann erneut unter die 1,1200 zurückgesetzt.TH: 1,1250 (Vortag: 1,1220)/ TT: 1,1193 (Vortag: 1,1168)/ Range: 57 Pips (Vortag: 52 Pips)Ausblick für heute: