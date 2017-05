Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über die 1,1170/75 zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,1191/93 und dann das TH von gestern zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die 1,1213/15 die 1,1222/24 und die 1,1230/32 die nächsten Anlaufbereiche.



Schaffe der EUR es, sich beispielsweise im Rahmen von dynamischen Impulsen über die 1,1230/32 Marke zu schieben, so könnte er dann die 1,1242/44, die 1,1251/53 und dann die 1,1261/63 erreichen. Über der 1,1261/63 wäre dann noch Platz bis an die 1,1274/76, die 1,1286/88 und an die 1,1294/96, wobei die Experten nicht davon ausgehen würden, dass es der EUR heute schaffe, sich nachhaltig über die 1,1250 zu schieben.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1175/70 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,1156/54, die 1,1145/42 und dann weiter bis 1,1133/31 gehen könnten. Komme es hier zu keiner Erholung, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 1,1116/13, bis zum TT von gestern gehen könnten. Werde diese Marke heute unterschritten, könnten sich weiter Abgaben einstellen, die bis 1,1098/96, bis 1,1088/86 und dann bis 1,1078/75 gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1190 als auch bei 1,1205/25/33/49/99. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1334 als auch bei 1,1445/49 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1160/29 als auch bei 1,1074 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0995/64 als auch bei 1,0862/15 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1213 (1,1132) bis 1,1131 (1,1109) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (31.05.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,1130/1,1110 und bildete am Morgen zunächst sein TT aus, so die Experten von "day-trading-live.de".Von 1,1109 sei es dann in einigen Impulsen zunächst in den WS-Bereich bei 1,1160 gegangen. Hier habe der EUR zunächst leicht zurückgesetzt, um am frühen Nachmittag dann diese Marke zu überwinden. Er sei bis zum Abend an die 1,1200 gestiegen und habe diese Marke auch überwinden, aber sich dort nicht festsetzen können. Im späten Handel sei der EUR dann wieder an die 1,1180/70 zurückgefallen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überwinden der 1,181/83 bis 1,1196 laufen könnte. Der EUR sei gestern etwas fester gewesen als erwartet. Er sei 9 Pips weiter gelaufen, habe aber der Erwartung entsprochen, dass nicht zu nachhaltigen Notierungen über der 1,1200 reichen würde. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten 1,1116 nicht ganz an den nächsten Anlaufbereich bei 1,1108/06 gegangen. Hier habe 1 Pip gefehlt.TH: 1,1205 (Vortag: 1,1196)/ TT: 1,1109 (Vortag: 1,1164)/ Range: 96 Pips (Vortag: 26 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,1180/1,1170. Er notiere damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.