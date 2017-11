Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,1730/1,1750 und damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,1750 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,1755/57 und dann die 1,1770/72 zu erreichen. Könne er sich heute über die 1,1770/72 schieben, so wären die 1,1788/90, die 1,1798/1,1800 und die 1,1808/10 bzw. die 1,1816/18 die nächsten Anlaufziele. Könne sich der EUR bis an die 1,1816/18 schieben, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier zu Ende sein. Komme es hier aber zu keinen Rücksetzern, so wären dann die 1,1830/32 bzw. die 1,1845/47 weitere denkbare Anlaufmarken.



Könne sich der EUR nicht über der 1,1750 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,1740/38, bis 1,1727/25 und dann weiter bis 1,1717/15 gehen könnten. Hier habe der EUR Chancen, sich zu stabilisieren. Gehe es unter die 1,1717/15, so wären die 1,1707/05, die 1,1698/96 und dann die 1,1683/81 die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,1771/97 als auch bei 1,1812/51. Weitere Widerstände würden sich bei 1,1862 als auch bei 1,1937/53 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1728 als auch bei 1,1664/38/10 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1590/66/31 als auch bei 1,1496 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,1772 (1,1808) bis 1,1725 (1,1705) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,17201,1745, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe am Morgen versucht, sich über die 1,1760 zu schieben, sei aber gescheitert. Es seien Rücksetzer gefolgt, die bis zum späten Nachmittag an die 1,1712 gegangen seien. Erst hier habe es der EUR geschafft, sich zu stabilisieren und zu erholen. Diese Erholung sei bis zum Abend an die 1,1740 gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,1740 weiter bis in den Bereich der 1,1755/57 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,1727/25 drei Pips unter die nächste Anlaufmarke bei 1,1717/15 gegangen.TH: 1,1757 (Vortag: 1,1806)/ TT: 1,1712 (Vortag: 1,1727)/ Range: Pips 45 (Vortag: 81 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,1772/1,1757/ Tief: 1,1717/1,1712Das Chartbild des EUR komme aktuell nicht wirklich weiter. Zwar könne er sich im Dunstkreis der 1,1750/60 halten und sei bisher nicht unter die 1,1700 gerutscht, auf der Oberseite komme es aber zu keiner nachhaltigen Bewegung über die 1,1800. Die wäre aber notwendig, um den bullischen Ausbruch vor einigen Handelstagen zu bestätigen. Erst per Stundenschluss über der 1,1765 hätte der EUR Potenzial, wieder etwas zu steigen. Pralle er an diesem Level ab, so könnte er erneut bis an die 1,1720/10 zurücksetzen. Aktuell sei das Währungspaar zwischen der EMA20 und der EMA200 eingekeilt. Ein Tagesschluss unter der 1,1730 wäre ein erstes Anzeichen, dass weitere Rücksetzer anstehen könnten.