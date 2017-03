Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,795 EUR -1,50% (08.03.2017, 15:40)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (08.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktie: Q4 besser als erwartet, Kernbereich Exploration & Produktion als Wachstumstreiber - AktienanalyseDer italienische Energiekonzern ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das insbesondere in der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig ist, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem betreibe es die Weiterverarbeitung, die Veredelung und den Vertrieb von Öl- und Gasprodukten. Der italienische Staat sei an ENI beteiligt.ENI habe zum Schluss des Geschäftsjahres 2016 einen deutlichen Gang zugelegt und in Q4/2016 signifikant die Markterwartungen übertroffen. Der bereinigte Nettogewinn sei nach Unternehmensangaben mit 459 (Konsens 200) Mio. Euro erstmals seit Q2/2015 wieder im positiven Terrain gewesen und der operative Gewinn sei um 103% auf 1,29 (Kons. 1,05) Mrd. Euro gestiegen. Dabei hätten die Italiener von einem besser als erwarteten Ergebnis im Kernbereich Exploration & Produktion profitiert. Das operative Ergebnis habe hier laut Management um 134% auf 1,40 (Konsens 1,08) Mrd. Euro zugenommen.Ein zeitnah positiver Impuls für den Aktienkurs könnte nach Meinung der Analysten der DZ BANK von einem Teilverkauf der großen Ressourcen in Mozambik ausgehen. (Ausgabe vom 06.03.2017)Börsenplätze ENI-Aktie: