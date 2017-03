Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

15,225 EUR +1,20% (03.03.2017, 13:06)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (03.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das bereinigte Q4-Zahlenwerk habe über den Erwartungen (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: +459 (Vj.: -200; Q3 2016: -484) Mio. Euro) gelegen. Der Dividendenvorschlag für 2016 und die Dividendenindikation für 2017 (jeweils 0,80 Euro je Aktie) habe der Analysten-Prognose entsprochen. Das Unternehmen habe für 2016 eine sehr hohe organische Reserveersatzrate von 193% ausgewiesen. Die Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven (11,6 Jahre) sei durchschnittlich. Insgesamt habe ENI einen optimistischen Mittelfristausblick (2017-2020) veröffentlicht, auch wenn die Produktionsziele etwas gesenkt worden seien. Die Cashflow-Ziele seien bestätigt worden. Das Gearing liege per 31.12.2016 wieder unter der Marke von 30%. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die ENI-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 14,50 auf 16,00 Euro erhöht. (Analyse vom 03.03.2017)