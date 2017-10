WKN Dufry-Aktie:

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie:

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (31.10.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 9M-Zahlen weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Org. Wachstum in Q3 von +7,6% (9M: +7,9%): Nach einem starken H1 17 (org. Wachstum +8,1%) sei das Q3 17 mit +7,6% (VontE +6,6%) trotz einer schwierigeren Vergleichsbasis nur leicht darunter gewesen. Im Süden der EU/Afrika sei eine Wachstumsbeschleunigung erfolgt (Q3 +10,1%, 9M +7,7%), hauptsächlich wegen der Türkei, während GB/Zentral- und Osteuropa wie erwartet schwächer gewesen seien (Q3 +5,0%, 9M +8,4%); aber in Asien sei der Turnaround erfolgt (Q3+4,4%, 9M +0,5%) und Lateinamerika habe sein zweistelliges Wachstum fortgesetzt (Q3 +13,2%, 9M +12,7%); und in Nordamerika habe der Trend angehalten (Q3 +5,4%, 9M +6,0%). Der Umsatz sei mit CHF 6,27 Mrd. etwas höher als erwartet gewesen (CHF 6,23 Mrd.).Bruttogewinn/EBITDA-Marge wie erwartet, weitere Schuldenreduktion!: Wie in H1 steige die Bruttogewinnmarge um +100 Bp auf 59,4% und das EBIT um +20 Bp auf 11,9% (VontE 12,0%); der Free Cashflow in Q3 von CHF 337 Mio. für zu einem Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,45.Q4 mit gutem Start; IPO Nordamerika immer noch möglich: Im Oktober hätten ähnliche Bedingungen wie im bisherigen Jahr geherrscht, aber der Monat werde eine schwierigere Vergleichsbasis haben (org. Wachstum Q3 16 +1,3%, Q4 16 +5,6%); der endgültige Entscheid über den IPO der Hudson Group (Nordamerika) sei noch nicht gefällt, werde in Q4 erwartet.Die 9M 17-Zahlen hätten ganz den Erwartungen entsprochen, das OG in Q3 (+7,6%, H1: +8,1%) habe sich sogar weniger als erwartet verlangsamt. Auch die Brutto- und EBITDA-Marge habe die prognostizierte Verbesserung gezeigt, die Cashflow-Generierung in Q3 sei beträchtlich gewesen. Aufgrund der anspruchsvolleren Vergleichsbasis rechne Weber in Q4 mit einer weiteren Verlangsamung, die guten Q3-Zahlen würden jedoch dafür sorgen, dass die Prognosewerte des Analysten für 2017 bequem erreicht würden (org. +7%, Unternehmen: +5 bis 6%). Der IPO der Hudson Group sei noch nicht vom Tisch und dürfte Q4 17 erfolgen.Börsenplätze Dufry-Aktie:Börse Berlin-Aktienkurs Dufry-Aktie:131,50 EUR +1,18% (31.10.2017, 08:08)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:147,00 CHF -3,86% (31.10.2017, 10:15)ISIN Dufry-Aktie:CH0023405456