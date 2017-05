NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (16.05.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktie: Weitere Gewinne bis 100,00 Euro möglich - ChartanalyseNach einer fulminanten Schlussrally bis Anfang April 2015 erreichten die Kursnotierungen des Anlagen- und Maschinenbaukonzerns Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ein Verlaufshoch bei 109,80 Euro und drehten anschließend zur Unterseite ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Folge sei ein mittelfristiger Abwärtstrend bis Ende Februar letzten Jahres und in den Bereich von 49,52 Euro gewesen, wo die Aktie einen Boden vorgefunden habe und wieder zur Oberseite abgedreht sei. Zwar seien die Kursnotierungen anschließend nicht mehr so dynamisch in Fahrt wie noch zuvor gekommen, ab Mitte April dieses Jahres habe sich der Aufwärtstrend aber wieder beschleunigt und schiebe die Aktie zielstrebig auf die dreistellige Kursmarke von 100,00 Euro zu. Besonders auffällig sei hierbei der Ausbruch über die Zwischenhochs aus Mai 2015, die bisher als kurzfristiger Widerstand gegolten hätten und nun der Geschichte angehören würden. Hierdurch wurde weiteres Kurspotenzial freigesetzt und dürfte direkt an die Jahreshochs aus 2015 weiter aufwärts führen, dass Long-Positionen ausgesprochen interessant erscheinen lassen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.05.2017)