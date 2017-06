Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (01.06.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dürr-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) charttechnisch unter die Lupe.Das Verteidigen des langfristigen Haussetrends seit 2009 sowie die abgeschlossene Bodenbildung habe die Dürr-Aktie in deutliche Kursgewinne ummünzen können. Da mittlerweile die seinerzeit bleiben. Da aber beispielsweise der RSI tief im überkauften Terrain notiere, gewinne das Stoppmanagement dennoch an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund könnten Investoren angeführten Etappenziele in Form der Hochpunkte bei 90,30 EUR bzw. 95,90 EUR abgearbeitet worden seien, sei es an der Zeit für ein Update. Aus der eingezeichneten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation würden sich sogar dreistellige Kursnotierungen rechtfertigen lassen. Selbst das bisherige Rekordhoch vom April 2015 bei 109,80 EUR rücke bei einem Ausschöpfen des rechnerischen Anschlusspotenzials wieder auf die Agenda.Unter dem Strich könnten Anleger also weiter am Ball den Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau des jüngsten "swing lows" bei 89,80 EUR anheben. Versehen mit diesem Gewinnstopp könnten sich Anleger zurücklehnen und vom Markt zeigen lassen, wie weit der beschriebene Haussetrend tatsächlich tragen werde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.06.2017)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:99,134 EUR +2,10% (01.06.2017, 11:07)99,40 EUR +2,36% (01.06.2017, 11:22)ISIN Dürr-Aktie:DE0005565204WKN Dürr-Aktie:556520