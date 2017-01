ISIN Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRHKF



Kurzprofil Drillisch AG:



Die Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) mit Sitz in Maintal (Hessen) entwickelt innovative Mobilfunkprodukte mit Mehrwert - transparent, preisführend und mit einem zertifizierten Kundenservice.



In den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Telecom GmbH, MS Mobile Services GmbH und eteleon AG ist das operative Geschäft der Drillisch-Gruppe gebündelt. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung als Mobilfunk-Service-Provider (MSP) und Mobile Virtual Network Operator (MVNO) bietet Drillisch individuell auf die Wünsche seiner Kunden zugeschnittene Mobilfunk-Dienstleistungen und -Produkte auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica Germany GmbH & Co. ("O2") und Vodafone GmbH ("Vodafone") an.



Die hundertprozentige Tochtergesellschaft IQ-optimize Software AG entwickelt und vermarktet innovative Software-Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessabläufen in Unternehmen und steht für die IT-Kompetenz in der Gruppe. (10.01.2017/ac/a/t)



Nachdem sich die Telekom-Wertpapiere in Europa 2016 aufgrund des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei jetzt die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, so der Analyst. United Internet und Drillisch böten die gleiche Netzwerkqualität wie Telefónica Deutschland und seien deutlich attraktiver bewertet.

Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat das Kursziel für die Drillisch-Aktie von 46,00 auf 44,20 Euro reduziert, sein "neutral"-Votum jedoch bestätigt. (Analyse vom 10.01.2017)