Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

76,069 EUR -2,58% (14.11.2017, 11:00)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (14.11.2017/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von 97 auf 83 Euro.Das Lübecker TecDAX-Unternehmen habe gestern überraschend einen Ausblick für 2018 und 2019 gegeben und damit margenseitig enttäuscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ursächlich seien höhere Investitionen, um das Wachstum mittelfristig sicherzustellen und zu stärken. Die fundamentalen Treiber und die Nachfrage nach Dräger-Produkten seien Unternehmensangaben zufolge intakt. Weininger habe seine Prognosen für 2017 und 2018 gesenkt. Die erhöhten F&E-Ausgaben dürften sich mittelfristig positiv auswirken, auch wenn die kurzfristige Profitabilität darunter leide.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Drägerwerk-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 97 auf 83 Euro reduziert. (Analyse vom 14.11.2017)Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:75,99 EUR -2,90% (14.11.2017, 10:53)