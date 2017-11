Die Drägerwerk-Stammaktien, die nicht im TecDAX notieren, sind bei Kursen zwischen 55 und 60 Euro interessant, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Anleger sollten allerdings beachten, dass bei dieser Gattung der Handelsumsatz recht dünn sei. (Analyse vom 22.11.2017)



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (22.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, Nasdaq OTC-Symbol: DGWPF) unter die Lupe.Stefan Dräger, Vorstandschef des Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmens, habe durchwachsene Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2017 präsentiert. Der Umsatz habe innerhalb der Erwartungen der Börse, das operative Ergebnis hingegen darunter gelegen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 sei der Ordereingang währungsbereinigt um 4,8% auf über 1,9 Mrd. Euro expandiert. Die Aufträge hätten dabei in allen Regionen zugelegt, am stärksten in Afrika, Asien und Australien. Der Umsatz habe nach neun Monaten mehr als 1,7 Mrd. Euro betragen. Bereinigt um Währungseffekte seien die Einnahmen um 2,4% expandiert. Das EBIT habe sich im selben Zeitraum von 28 auf 43,5 Mio. Euro verbessert. Die EBIT-Marge habe bei 2,5% gelegen. Netto hätten 24,5 Mio. Euro in der Kasse geklingelt.Für das Jahr 2017 stelle der Firmenchef weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzplus von bis zu 3% in Aussicht. Im schlimmsten Fall stabilisiere sich der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres von über 2,5 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge erwarte Drägerwerk in einer Bandbreite zwischen 5 und 7%. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse es in Q4 brummen. Traditionell erwirtschafte das Unternehmen in der Zeit von Oktober bis Dezember starke Gewinne. "Mit dem erfahrungsgemäß starken Schlussquartal wird sich unser Ergebnis weiter verbessern", kündige der CEO an und ergänze: "Wir sind auf Kurs, um unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2017 zu erreichen." Somit sei im Jahr 2017 von einem Umsatz von 2,6 Mrd. Euro auszugehen. Unterstelle man eine EBIT-Marge von gut 6%, würden 156 Mio. Euro verdient. Netto dürfte dies zu einem Gewinn von bis zu 95 Mio. Euro führen oder einem Gewinn je Aktie von etwa 5 Euro.Nachdem das Unternehmen im Jahr 2016 beim Umsatz leicht geschrumpft sei und 2017 wieder leichtes Wachstum erwartet werde, plane Dräger ab 2018 mit einem stärkeren Wachstum. Im kommenden Jahr rechne der Firmenlenker mit einem währungsbereinigten Umsatzplus zwischen 2 und 5%. Das würde einem Umsatz zwischen 2,7 und 2,8 Mrd. Euro entsprechen. Dieses Wachstum solle auch mittelfristig anhalten. Um dieses Wachstum zu ermöglichen, setze das Unternehmen auf anhaltende strenge Kostenkontrolle und investiere gezielt noch mehr in R&D- und IT-Projekte sowie in spezifische Fähigkeiten im Vertrieb, insbesondere in den USA. Das neue Wachstumsprogramm werde allerdings in 2018 zunächst negative Auswirkungen haben und die Profitabilität vorübergehend belasten. Die EBIT-Marge sehe die Firma im kommenden Jahr lediglich zwischen 4 und 6% vom Umsatz.Unterstelle man jeweils Mittelwerte bei Umsatz und EBIT würde das Unternehmen 2018 weniger verdienen als im Jahr 2017. Das sei natürlich unschön. Selbst für 2019 rechne Dräger lediglich mit EBIT-Margen zwischen 4 und 6%. Klappe das Umsatzwachstum, würde die Gesellschaft erst im Jahr 2019 wieder das Gewinnniveau des Jahres 2017 erreichen.Sollte Drägerwerk mittelfristig keine besseren EBIT-Margen ausweisen können, sollte sich Dräger doch einmal überlegen, ob er sich nicht auf eine Einheit konzentriere. Das Geschäft unterteile sich in die Bereiche Medizintechnik und Sicherheitstechnik. Im Bereich der Medizintechnik habe die Gesellschaft 2016 einen Umsatz von fast 1,7 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 5,2% erzielt. Das sei definitiv zu wenig und müsse deutlich höher sein. In der Sicherheitstechnik habe die Marge im letzten Jahr bei gut 6% und der Umsatz bei 876 Mio. Euro gelegen. Hier scheine das Margenpotenzial nach oben allerdings ausgereizt.Sofern sich das Unternehmen aufspalte, könnte die Gesellschaft alleine schon wegen des Verfalls von zu teuren Strukturkosten die Margen sicherlich heben. Allerdings hätte Investoren bei der Gesellschaft aufgrund der Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien und der Unterteilung in Stämme und Vorzüge kaum etwas zu melden. Zumindest sollte Dräger die Stamm- und Vorzugsaktien zusammenlegen, wenn er schon in einer KGaA-Struktur die volle Kontrolle habe. Aber das werde wohl Wunschdenken des Kapitalmarktes bleiben. Ohne diese unfreundlichen Strukturen wäre das Unternehmen sicherlich auch für aktivistische Investoren interessant.