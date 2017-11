Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (23.11.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktie: Jahresgewinne in Luft aufgelöst - AktienanalyseDie Drägerwerk-Aktie (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stand zuletzt massiv unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Monatssicht habe das Papier fast 25 Prozent verloren. Sämtliche Jahresgewinne hätten sich damit in Luft aufgelöst. Der Grund: Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik wolle stärker investieren. Die EBIT-Marge werde deshalb 2018 und voraussichtlich auch 2019 auf vier bis sechs Prozent sinken, habe der Konzern mitgeteilt. Im laufenden Jahr rechne Drägerwerk hier mit fünf bis sieben Prozent.Schwerpunkt der Investitionen sollten neben Forschungs- und Entwicklungs- sowie IT-Projekten auch "spezifische Fähigkeiten im Vertrieb, insbesondere in den USA" sein. Die Aussicht auf eine vorerst niedrigere Profitabilität habe die Börse völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Denn bei Zahlenvorlage Anfang November hatte das Unternehmen diesbezüglich keine Hinweise gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2017)Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:74,94 EUR -0,89% (23.11.2017, 14:19)