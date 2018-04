Drägerwerk-Aktie: Achtung, neues Verkaufssignal! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.

Das Lübecker TecDAX-Unternehmen zeige sich nach einem durchwachsenen Jahresstart zurückhaltender, was die Geschäfte im laufenden Jahr betreffe. Die Drägerwerk-Vorzugsaktie sei am Dienstag mit einem Minus von mehr als 10% der größte Verlierer im TecDAX.

Durch den Kursbeinbruch habe das Papier ein neues Jahrestief markiert und damit ein neues Verkaufssignal generiert. Eine rasche Kurserholung scheine vorerst vom Tisch. Sowohl fundamental als auch charttechnisch dränge sich bei der Drägerwerk-Vorzugsaktie aktuell kein Einstieg auf. Wichtig sei, dass die Unterstützung im Bereich von 70 Euro verteidigt werden könne, ansonsten wäre ein weiterer deutlicher Kursrückgang nicht auszuschließen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2018)

Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,00 EUR -10,49% (17.04.2018, 15:42)

Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

69,95 EUR -6,51% (17.04.2018, 15:53)

ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636

WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063

Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:

Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (17.04.2018/ac/a/t)