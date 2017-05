Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über die 21.040 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, die 21.065/67 und dann das TH von gestern zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der Index dann die 21.092/95 die 21.107/11, die 21.128/31 und dann die 21.142/44 Punkte erreichen. Mit einem Überwinden der 21.144 Punkte könnte der Index dann die 21.150/52, die 21.169/72 und dann die 21.185/88 Punkte erreichen.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht, sich über der 21.040 Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 21.025/22 und dann bis zum TT von gestern gehen könnten. Rutsche der Dow Jones heute unter die 21.007 Punkte-Marke, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die 20.995/94, die 20.975/73 Punkte und dann die 20.955/50 Punkte erreichen könnten. Rutsche der Dow Jones heute unter die 20.950 Punkte, wären die 20.940/38, die 20.924/22, die 20.910/07 und dann die 20.890/88 Punkte die nächsten relevanten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.059/89 als auch bei 21.107/13/31/74 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 21.258 bzw. bei 21.324 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.691/13 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.576 und bei 20.469 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



21.092 (21.128) bis 21.007 (20.973) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (31.05.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich am gestern Morgen im Bereich der 20.085/21.045 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Morgen zunächst sein TH ausgebildet, um von dort aus in kleineren Abwärtsimpulsen zurückzusetzen. Es sei bis zum frühen Nachmittag an die 21.025/20 Punkte gegangen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dann zu einer erneuten Aufwärtsbewegung an die 21.055/60 Punkte gekommen. Hier sei der Index aber nicht weiter gekommen und habe erneut leicht zurückgesetzt. Insgesamt sei der Handel gestern genauso lust- und ereignislos gewesen wie an den Vortagen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 21.050 Punkte weiter bis 21.074/77 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei leicht überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 21.020 Punkte exakt an die nächste Anlaufmarke bei 21.011/07 Punkten gegangen. Hier habe das Setup perfekt gepasst.TH: 21.080 (Vortag: 21.111)/ TT: 21.007 (Vortag: 21.087)/ Range: 73 Punkte (Vortag: 24 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 21.040/21.020. Er notiere damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.