Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 21.850/890 Punkten. Damit notiere er über dem Niveau der Frühbörse von gestern Morgen.



Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 21.920 Punkte-Marke zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, die 21.930/32, die 21.949/53 und dann die 21.965/68 Punkte zu erreichen. Sollte der Dow Jones bis hier hin laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte zum Erliegen kommen. Im Zuge von dynamischen Bewegungen könnte der Index allerdings auch die 21.976/79 und die 21.988/91 Punkte erreichen. Spätestens hier erwarte man, dass sich Rücksetzer einstellen würden und die Aufwärtsbewegung für heute beendet sei.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht, sich über der 21.920 Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 21.904/00 und dann die 21.882/78 Punkte gehen könnten. Bereits hier könnten sich Erholungen einstellen. Sollten diese nicht gelingen, so wären die 21.867/64, die 21.849/45 und dann die 21.825/22 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Gehe es heute erneut unter die 21.825/22 Punkte, so könnte der Dow Jones dann die 21.810/06 bzw. die 21.792/89 und dann die 21.777/74 Punkte erreichen. Unter der 21.777/74 Punkte wären dann die 21.748/45, die 21.728/25, die 21.712/09 und dann die 21.697/95 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.903/15/48/66 als auch bei 22.017/51/77 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 22.105/22 als auch bei 22.148/65 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 21.855/23 als auch bei 21.774/59/23/07 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.685/64/38/04 und bei 21.585/55 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



21.953 (21.979) bis 21.880 (21.810) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.660/21.730 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Vormittag zunächst sei TT bei 21.648 Punkten ausgebildet. Nach einer kurzen Konsolidierung sei er zunächst bis in den Bereich der 12.680/700 Punkte gestiegen. Dieses Level sei mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag rasch hinter sich gelassen worden. Der komplette Rücksetzer im Nachthandel sei zurückgekauft und das GAP geschlossen worden. Es habe sich gestern Nachmittag keinerlei Schwäche gezeigt. Der Index sei robust gestiegen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der Dow Jones bis maximal zur 12.852/55 Punkte laufen könnte. Dieses Level sei am Abend erreicht und auch nachhaltig überschritten worden. Das Setup habe damit auf der Oberseite nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem 21.666/63 Punkte nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 21.642/38 Punkten gegangen.TH: 21.880 (Vortag 21.876)/ TT: 21.648 (Vortag: 21.766)/ Range: 232 Pkte (Vortag: 100 Pkte)Der Dow Jones habe nach einigen schwachen Handelstagen gestern einen starken Rebound abgebildet. Er habe die 20 Tages-Linie im Daily, an der er einige Male gescheitert sei, wieder überwunden. Er sei aktuell an der OK seines AWK angelangt. Bestätige der Dow Jones heute den Ausbruch, so wäre dies ein bullisches Zeichen. Werde die bisherige Tageskerze hingegen wieder abverkauft, wäre dies tendenziell bärisch zu interpretieren. Die Experten würden heute übergeordnet nicht davon ausgehen, dass es dem Dow Jones gelinge, sich nachhaltig über die 21.950/60 Punkte zu schieben oder die 22.000 Punkte-Marke zu erreichen. Rücksetzer hätten das Potenzial, übergeordnet, bis mindestens zum TT von gestern zu laufen.Einschätzung für den heutigen Handelstag: