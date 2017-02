Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 20.650 Punkte-Marke zu stabilisieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 20.664/67 und dann die 20.676/80 Punkte zu erreichen. Komme es bei 20.680 Punkten zu keinen Rücksetzern, könnten sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziele wären die 20.694/99 und dann die 20.704/10 Punkte. Über der 20.710 Punkte-Marke wäre dann Platz bis an die 20.712/15, die 20.724/27 und die 20.734/38 Punkte.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht, sich über der 20.650 Punkte-Marke zu halten, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 20.628/24 und dann bis 20.615/10 Punkte gehen könnten. Rutsche der Dow Jones unter die 20.610 Punkte, wären die 20.595/90 und dann bis 20.578/75 Punkte die nächsten relevanten Anlaufbereiche. Setze der Dow Jones unter die 20.575 Punkte zurück, so könnten dann die nächsten Anlaufmarken bei 20.557/55 und dann bei 20.535/30 Punkten angelaufen werden. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass es heute zu einem Anlaufen des TT von Freitag komme.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.630/76 bzw. bei 20.744 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.899 bzw. bei 21.002 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.428 als auch bei 20.329 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.263 und bei 20.184/77 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.675 (20.711) bis 20.625 (20.580) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (20.02.2017/ac/a/m)







