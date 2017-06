London (www.aktiencheck.de) - Das ist eindeutig ein Rückschritt, so Cindy Rose, Head of Responsible Investing bei Aberdeen Asset Management, im Kommentar zum Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.



Jedoch würden die tatsächlichen Auswirkungen des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ziemlich gering sein. Alle großen US-Städte würden planen, sich weiter an das Abkommen zu halten, und neben den USA hätten nur zwei weitere Länder dem Abkommen nicht zugestimmt. Für Unternehmen gebe es nur eine Richtung und die führt zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Ungeachtet der Entscheidungen der US-Regierung sähen Anleger weiter die Notwendigkeit, eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu forcieren. Die Experten von Aberdeen Asset Management werden sich auch in Zukunft mit Unternehmen über ihre Klimarisiken verständigen und auf mehr Nachhaltigkeit drängen.



Besorgniserregender seien die Auswirkungen auf zukünftige multinationale Klimaabkommen. China trete hinsichtlich Klimaschutzfragen tapfer in die Fußstapfen der USA. Aber es sei sicher, dass die USA nun einem anderen Ansatz folgen würden. Es bleibe zu hoffen, dass andere nicht nachziehen würden. (02.06.2017/ac/a/m)





