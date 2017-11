Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

40,719 Euro -8,83% (07.11.2017, 11:34)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (07.11.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie unter Druck - Verhaltener Ausblick aufs 4. Quartal - AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut dem Börsenexperten hätten die Zahlen von Dialog Semiconductor die Anleger nicht ganz elektrisiert. Zunächst sei die Idee gewesen, dass bei Dialog Semiconductor eine neue Technologie im Feld sei, mit der man die Smartphones letztendlich induktiv laden könne. Dafür habe man sich an einem US-Unternehmen beteiligt. Die Idee sei gewesen, dass vielleicht Apple als Großkunde dann Abnehmer dieser Technologie sein könnte. Es sehe jedoch momentan nicht danach aus. Dialog Semiconductor habe einen Umsatz und ein Ergebnis etwa 5% über der Mitte der genannten Spanne gemeldet, was aber nicht ausgereicht habe: Die Dialog Semiconductor-Aktie sei unter Druck. Dazu beigetragen habe vor allem der verhaltene Ausblick auf das 4. Quartal.Die Anleger sind bei der Dialog Semiconductor-Aktie eher auf der abgebenden Seite - die Aktienexperten von "Der Aktionär" sind langsam skeptisch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.11.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:40,72 Euro -7,61% (07.11.2017, 11:18)