ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), LED-Festkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth® Smart, Rapid Charge sowie AC/DCSpannungswandler und Multi-Touch.



Dialog mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (04.01.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Becker von der Commerzbank:Thomas Becker, Aktienanalyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal weiterhin zum Kauf der Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF).Das Unternehmen sollte einen Umsatz von 379 Mio. USD ausweisen, und damit 4% mehr, als der Markt aktuell prognostiziere, so der Analyst. In Erwartung anhaltender Aktienrückkäufe und einer Rückkehr zu einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum im Jahr 2017 halte er an seiner positiven Einschätzung fest. Das Wertpapier sei attraktiv bewertet.Thomas Becker, Aktienanalyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Dialog Semiconductor-Aktie bestätigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 34,00 Euro gesehen. (Analyse vom 04.01.2017)