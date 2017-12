ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (04.12.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Becker von der Commerzbank:Thomas Becker, Aktienanalyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Telefonkonferenz weiterhin zum Kauf der Aktie von Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF), senkt aber sein Kursziel.Die Unternehmensführung scheine sich jetzt noch nicht sicher zu sein, welche Rolle es bei den Planungen für das neue iPhone für 2019 spiele, so der Analyst. Er rechne aktuell konservativ damit, dass Dialog bis 2020 rund 40% seines Geschäfts mit Apple verlieren könnte. Somit habe er seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) nach unten revidiert. Der letzte Kursrutsch awegen der Sorgen vor einem Wegbruch des wichtigen Geschäfts mit Apple sei derweil übertrieben hoch ausgefallen. Panik sei nun nicht die richtige Reaktion.Thomas Becker, Aktienanalyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Dialog Semiconductor-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 58,00 auf 35,00 Euro reduziert worden. (Analyse vom 04.12.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:23,70 Euro -24,06% (04.12.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:23,807 Euro -23,92% (04.12.2017, 19:25)