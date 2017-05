Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (24.05.2017/ac/a/t)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Analyst Eugene Klerk von der Credit Suisse:Eugene Klerk, Analyst der Credit Suisse, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Halbleiter-Konzerns Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG).Das Papier des Kirchheimer TecDAX-Konzerns gehöre zu den "European Small Cap Ideas", so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Dialog Semiconductor-Aktie sei einer der qualitativ hochwertigsten europäischen Zyklikern mit einer guten Absicherung gegen Kursabschläge. Der Titel sehe selbst dann unterbewertet aus, wenn die pessimistischsten Schätzungen zugrunde gelegt würden.Eugene Klerk, Analyst der Credit Suisse, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die Dialog Semiconductor-Aktie bestätigt. (Analyse vom 24.05.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:43,085 Euro +0,07% (24.05.2017, 10:10)