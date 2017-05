Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (26.05.2017/ac/a/t)

Münster (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) unter die Lupe.Im April sei der TecDAX-Titel nach einem kritischen Analystenbericht unter die Räder gekommen. Danach habe die Dialog Semiconductor-Aktie bis Mitte Mai aber eine längere Erholungsbewegung gestartet. Die sich anschließende Konsolidierung habe am Montag Fahrt aufgenommen. Biete das eine Einstiegschance oder sei wieder Vorsicht geboten?Wir stufen den neuerlichen Rückschlag eher als Einstiegsgelegenheit für risikobereite Anleger ein, wobei eine kurzfristige Stabilisierung nach dem kräftigen Tagesverlust am Montag abgewartet werden sollte, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:43,006 Euro +0,01% (26.05.2017, 12:109)