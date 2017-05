Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

43,188 Euro -3,40% (22.05.2017, 21:31)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (23.05.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) unter die Lupe.Starkes erstes Quartal, voraussichtlich schwächeres zweites Quartal - aber entscheidend werde ohnehin das zweite Halbjahr. So lasse sich die aktuelle Situation von Dialog Semiconductor in aller Kürze zusammenfassen. Großkunde Apple wolle das iPhone 8 vermutlich im September präsentieren und würde mit einem großen Markterfolg die Geschäfte der Zulieferer stimulieren. Und ein solcher wolle Dialog auch mittelfristig bleiben, das habe das Management anlässlich der Zahlenveröffentlichung noch einmal bekräftigt. Vermutungen eines Analysten, Apple könnte Dialog-Produkte ab 2019 selbst erstellen, hätten die Aktie abstürzen lassen und die Einstiegschance eröffnet. Werde das iPhone 8 ein Verkaufsschlager, könnte die Aktie ihre alten Höchstkurse wieder erreichen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei der Dialog Semiconductor-Aktie investiert. (Ausgabe 19 vom 20.05.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:42,82 Euro -4,32% (22.05.2017, 17:35)