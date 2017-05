Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 60 Buy Commerzbank Thomas Becker 09.05.2017 51 Overweight Barclays Andrew Gardiner 09.05.2017 56 Outperform RBC Capital Mitch Steves 09.05.2017 44,8 Hold Hauck & Aufhäuser Tim Wunderlich 09.05.2017 47 Hold Baader Bank Günther Hollfelder 10.05.2017 44 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 10.05.2017 52 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 10.05.2017 50 Buy Oddo Seydler Veysel Taze 10.05.2017 - Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 11.05.2017

Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

44,849 Euro +1,24% (18.05.2017, 08:18)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

44,78 Euro -2,65% (17.05.2017, 17:35)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (18.05.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Quartalszahlen zu? 44 oder 60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor hat am 9. Mai die Quartalszahlen bekannt gegeben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2017 im Jahresvergleich um 12% auf 271 Mio. US-Dollar. Die Bruttomarge betrug 45,3% und lag damit 70 Basispunkte über Q1 2016. Das Betriebsergebnis fiel mit 29,1 Mio. US-Dollar um 81% niedriger aus als im Jahresvergleich. Primäre treibende Kraft hinter dem Rückgang war die in Q1 2016 bilanzierte Ausgleichszahlung von Atmel (137,3 Mio. US-Dollar).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Commerzbank, Thomas Becker, in einer Dialog Semiconductor-Aktienanalyse vom 09.05.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel von 60 Euro wurde bestätigt. Die Ergebnisse seien in Ordnung gewesen, so der Analyst. Jedoch sei der Ausblick für Q2 etwas verhalten ausgefallen, weil die Kunden ihr Pulver für das neue iPhone 8 von Apple trocken halten dürften. Der Grundton für 2017 bleibe inzwischen positiv.Die niedrigste Kursprognose für die Dialog Semiconductor-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 44,00 Euro. Robert Sanders, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat das Wertpapier am 10.05.2017 weiterhin mit dem Rating "hold" bewertet. In Q1 habe das Unternehmen die Umsatzerwartungen erfüllt und bei der Profitabilität positiv überrascht, so der Analyst. Der Ausblick für Q2 bleibe jedoch hinter den Erwartungen zurück.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Dialog Semiconductor-Aktie?