Einen Wermutstropfen gebe es aber doch - zumindest auf den ersten Blick: Die Inflationsrate in Deutschland dürfte sich nach Berechnungen der Analysten in diesem Jahr von 0,5% auf 1,7% mehr als verdreifachen. Auch wenn für die nominalen Einzelhandelsumsätze - und damit auch für das Weihnachtsgeschäft - die nominale Einkommensentwicklung maßgeblich sei, könnte die Angst vor einem hiermit einhergehenden Verlust an realer Kaufkraft bei diesbezüglich sensitiven Verbrauchern zu einer verringerten Konsumdynamik führen.



Aus zwei Gründen sollte das Weihnachtsgeschäft nach Erachten der Analysten aber nicht wesentlich hierunter leiden. Zum einen erfolge der Inflationsanstieg in diesem Jahr ausgehend von einem - durch den vorherigen massiven Rückgang der Energiepreise bedingten - niedrigen Niveau und dürfte daher kaum für größere Inflationsängste sorgen. Zum anderen spreche aktuell vieles für eine weitgehende Stabilisierung der Inflation auf dem erreichten Niveau anstelle einer weiteren deutlichen Beschleunigung der Preisdynamik. Argumente für ein schwaches Weihnachtsgeschäft wegen Vorsichtssparens? - Auch hier kaum zu finden!



Alles andere als das fünfte Rekordjahr im deutschen Weihnachtsgeschäft in Folge wäre angesichts dieser Indikationen sicherlich eine große Überraschung. Die im Vorjahresvergleich bessere Beschäftigungssituation, die noch euphorischere Stimmung unter den deutschen Verbrauchern sowie das beschleunigte Einkommenswachstum würden darüber hinaus dafür sprechen, dass der Vorjahreszuwachs von 3,4% - 2016 sei erstmals die Marke von 90 Mrd. Euro Umsatz im Weihnachtsgeschäft überschritten worden - in diesem Jahr nochmals übertroffen werde.



Dies erscheine den Analysten allerdings aus verschiedenen Gründen etwas zu viel des Guten. Zum einen sei das Umsatzwachstum im Weihnachtsgeschäft in den vergangenen beiden Jahren mit 3,4% beziehungsweise 3,3% mehr als anderthalb mal so hoch wie im Durchschnitt seit 2010 (nach der Finanzkrise) gewesen. Zum anderen sei die Dynamik im vergangenen Jahr zusätzlich dadurch unterstützt worden, dass die Konsumenten aufgrund widriger Witterungsverhältnisse zahlreiche Käufe aus den Monaten September und Oktober in den zum Weihnachtsgeschäft zählenden Monat November verschoben hätten.



Da die Analysten in diesem Jahr keine Anzeichen für derartige Sondereffekte sehen und zudem davon ausgehen würden, dass das aktuell schon euphorisch anmutende Stimmungshoch der deutschen Verbraucher die tatsächliche Dynamik etwas überzeichne, würden sie im Weihnachtsgeschäft 2017 mit einem etwas moderateren Umsatzwachstum in Höhe von 2,5 bis 3 Prozent rechnen. Gleichwohl würden die Umsätze damit in diesem Jahr auf rund 93 Mrd. Euro zunehmen - und damit das fünfte Rekordjahr in Folge verbuchen.



Das positive gesamtwirtschaftliche Umfeld dürfte in diesem Jahr nicht nur das Weihnachtsgeschäft, sondern auch den gesamten Jahresumsatz des Einzelhandels beflügeln. Haupttreiber sei dabei der Online-Handel, der 2017 bereits 10% am gesamten Umsatz ausmachen werde. Zum Vergleich: 2010 sei der Anteil nicht einmal halb so groß gewesen. Noch entscheidender sei aber die Wachstumsdynamik. Vom erwarteten Umsatzwachstum des Einzelhandels 2017 in Höhe von rund 3% dürfte alleine knapp ein Drittel auf den Onlinehandel entfallen. Hieraus sollte aber nicht geschlussfolgert werden, dass der stationäre Einzelhandel in Deutschland am Ende sei - obgleich eine derartige Behauptung keinesfalls neu wäre. Vielmehr habe die Branche in der Vergangenheit immer wieder ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Jüngstes Beispiel hierfür sei der sogenannte Multichannel-Vertrieb.



So hätten viele, ursprünglich rein stationäre Händler inzwischen die Bedeutung von eigenen Online-Angeboten - beispielsweise Online-Shop, Online-Schaufenster oder die Verknüpfung von Online-Bestellung und lokaler Warenabholung - erkannt und sich entsprechend positioniert. Aber auch unabhängig davon könne sich der stationäre Einzelhandel neben der Beratungskompetenz in Fachgeschäften insbesondere auf einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verlassen: Die direkte "Erlebbarkeit" der Konsumgüter vor Ort. Gerade beim Kauf von Weihnachtsgeschenken dürfte diese eine entscheidende Rolle spielen.



So sei es auch wenig verwunderlich, dass verschiedene aktuelle Verbraucherbefragungen unabhängig voneinander zu dem Ergebnis kommen würden, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft sich primär in den voraussichtlich wieder einmal überfüllten Innenstädten abspielen werde. Ganze zwei Drittel der befragten Konsumenten würden beabsichtigen, ihre Geschenke hauptsächlich hier zu erstehen. (Ausgabe November 2017) (31.10.2017/ac/a/m)





