Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat ein solides Schlussquartal 2016 hingelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch im laufenden Jahr dürfte ein Zuwachs der Wirtschaftsaktivitäten erzielt werden, der über dem Wachstumspotenzial von rund 1,4% liege (Prognose: 1,6%). Zwar entziehe der Anstieg der Rohstoffpreise den Verbrauchern etwas an Kaufkraft, das sollte aber mit Blick auf die gute Lage am Arbeitsmarkt und den daher zu erwartenden Lohnsteigerungen zumindest teilweise kompensiert werden und der Privatkonsum daher weiter zulegen. Auch vom staatlichen Konsum würden die Analysten trotz Entspannung bei der Flüchtlingskrise weiter mit Impulsen rechnen.Bei den Investitionen sei dagegen vor dem Hintergrund der unsicheren politischen Lage in vielen Ländern der Eurozone nur eine verhaltene Entwicklung zu erwarten. Etwas zurückhaltender in Bezug auf die wirtschaftlichen Perspektiven für Deutschland hätten sich im Februar die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) befragten Finanzanalysten gezeigt. Aufgrund der angeführten politischen Unsicherheiten sei die Erwartungskomponente um 6,2 auf 10,4 Indexpunkte zurückgefallen; die aktuelle Lage seien ebenfalls etwas schwächer eingeschätzt worden (76,4 nach 77,3 Punkten). Insgesamt bleibe abzuwarten, ob sich die Eintrübung der Stimmung bei den Finanzexperten auch bei den Unternehmensumfragen widerspiegeln werde. Zuletzt seien hier noch mehrheitlich konstruktive Umfragewerte ausgewiesen worden. (15.02.2017/ac/a/m)