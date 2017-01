Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November konnte die Industrieproduktion in Deutschland um 0,4% gg. Vm. gesteigert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im gleichen Berichtsmonat habe der Außensektor einen überraschend kräftigen Überschuss verzeichnet. Auch dieser Seite würden sich somit die Hinweise darauf verdichten, dass sich im Schlussquartal 2016 ein höheres BIP-Momentum eingestellt habe als noch im Zeitraum von Juli bis September (0,2% gg. Vq.). So seien die Exporte im November saisonbereinigt um 3,9% auf den Rekordwert von 104,5 Mrd. EUR gesteigert worden. Die Importe hätten um 3,5% gg. Vm. auf 82,8 Mrd. EUR zugelegt, sodass in der Handelsbilanz ein Plus von 21,7 Mrd. EUR zu Buche stehe, was um 1 Mrd. EUR über dem Ergebnis vom Oktober liege. Im 3. Quartal habe der durchschnittliche Überschuss noch 20,7 Mrd. EUR betragen.Insgesamt zeichne sich ab, dass die Wirtschaftsaktivitäten in Deutschland im 4. Quartal 2016 um 0,4% gg. Vm. gesteigert worden seien. Das würde mit einem Jahreswachstum von 1,7% einhergehen. Eine erste Schätzung zur BIP-Entwicklung im Gesamtjahr 2016 veröffentliche das Statistische Bundesamt am Donnerstag. (10.01.2017/ac/a/m)