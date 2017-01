Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Deutschland wird das Statistische Bundesamt am Donnerstag die erste Schätzung für das BIP-Wachstum im Gesamtjahr 2016 bekannt geben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei sei der Konsum ein wesentlicher Wachstumsträger der deutschen Wirtschaft, der mit Blick auf die gute Lage am Arbeitsmarkt und den zu erwartenden soliden Lohnzuwächsen auch 2017 positiv zum Wachstum beitragen sollte. Da die Kapazitäten der Unternehmen gleichzeitig gut ausgelastet seien und der Export vom schwachen Euro sowie einer Belebung der Weltkonjunktur profitiere, würden die Analysten auch von der Investitionsseite mit leichten Impulsen rechnen, sodass im kommenden Jahr erneut ein über Potenzial liegendes BIP-Plus (Prognose: 1,6%) realistisch erscheine.Zur positiven Entwicklung im abgelaufenen Quartal dürfte auch die Industrieproduktion beigetragen haben, bei der die Analysten für November von einem Monatsplus von 1,0% ausgehen würden. Durch die insgesamt verbesserte Auftragslage und den freundlichen Quartalsstart (Oktober: +0,3% gg. Vm.) zeichne sich hier für den Zeitraum von Oktober bis Dezember ein sattes Quartalsplus ab. (06.01.2017/ac/a/m)