Bei den Ausrüstungen jedoch spiegle sich eine Investitionszurückhaltung infolge zumindest vorübergehend erhöhter Unsicherheit wider. Im zweiten und dritten Quartal 2016 seien die Ausrüstungsinvestitionen erheblich gedrosselt worden (kumuliert um fast -3%). Auch die Industriekonjunktur sei im Jahr 2016 erneut schwach geblieben. Vom Außenhandel seien nur geringe Impulse gekommen. Der zunächst sehr positive Effekt der Abwertung des Euro habe sich allmählich abgeschwächt, zwischenzeitlich habe der deutschen Exportwirtschaft zudem die gedämpfte globale Nachfrage zu schaffen gemacht. In realer Rechnung dürfte sich das Exportwachstum 2016 auf nur noch rund 2% abgeschwächt haben, auch wenn das vierte Quartal besser gelaufen sein dürfte. Insgesamt ergebe sich sogar ein leicht negativer Wachstumsbeitrag des Außenhandels im Jahr 2016, da sich die Importe preisbereinigt etwas dynamischer entwickelt hätten als die Ausfuhren.



Die schwache Exportperformance und die ausgeprägte Investitionszurückhaltung müssten im Kontext der geringen globalen Nachfrage und der deutlich erhöhten politischen Unsicherheit gesehen werden. Mit dem Brexit-Votum der Briten stünden der EU schwierige Verhandlungen über den Austritt bevor, ein harter Brexit könnte u.a. die Exportmöglichkeiten deutscher Unternehmen verringern. Zudem sei im November mit Donald Trump ein impulsiver Populist zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Seine sehr kritischen Äußerungen zu Handelsabkommen und Freihandel generell würden nicht nur hiesige Exporteure mit Sorgenfalten auf die zukünftige Politik der USA blicken lassen. Die Hoffnung sei, dass Trump gerade bei zu starken Eingriffen in den Freihandel auch Gegenwind aus den eigenen Reihen zu spüren bekomme.



Zudem könnte eine stark expansive Fiskalpolitik der USA den Export anregen. Dennoch bestehe nunmehr bei zwei Haupthandelspartnern Deutschlands die Gefahr einer fortschreitenden Desintegration. Die USA seien im Jahr 2015 der Haupthandelspartner deutscher Exporteure gewesen, mit abgenommenen Waren im Wert von mehr als EUR 113 Mrd. hätten sie Frankreich (EUR 102,8 Mrd.) hinter sich gelassen. Großbritannien sei mit EUR 89 Mrd. auf Platz drei gefolgt. Zusammen würden in die USA und Großbritannien fast 17% der deutschen Exporte gehen. Strukturell gebe es eine auffällige Gemeinsamkeit: Die deutsche Fahrzeugindustrie habe einen überproportionalen Anteil an den Exporten sowohl in die USA als auch nach Großbritannien. Zuletzt habe sich ein deutlicher Rückgang der Exporte in beide Länder beobachten lassen. Dennoch würden die Analysten vorsichtig optimistisch bleiben, dass der Export nicht zu stark belastet werde. Hierzu wären eine Vermeidung eines harten Brexit und ein pragmatischer Präsident Trump wichtige Voraussetzungen.



Für das Jahr 2017 würden die Analysten eine ähnlich hohe konjunkturelle Dynamik wie im Vorjahr erwarten. So habe sich die Stimmungslage bis zum Jahreswechsel trotz aller potenziellen Belastungsfaktoren sukzessive verbessert. Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen hätten sich auf 18,1 Saldenpunkte verbessert. Auch der ifo-Geschäftsklimaindex notiere mit 111,0 Punkten auf sehr hohem Niveau. Die aktuelle Lage sei von den Unternehmen zuletzt Ende 2011 besser als zum Jahreswechsel 2016/17 beurteilt worden. Insgesamt würden alle wichtigen Frühindikatoren eine höhere Dynamik im Winterhalbjahr andeuten. Schwer einzuschätzen sei, ob Terroranschläge wie auf den Berliner Weihnachtsmarkt stärkere Auswirkungen auf das Unternehmens- oder Verbrauchervertrauen entwickeln würden. Derzeit gehe man hiervon aber nicht aus.



Die weiter sehr expansive Geldpolitik der EZB sowie moderate Energiepreise und ein schwacher Außenwert des Euro seien gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Die Aussichten für den privaten Konsum würden positiv bleiben. So werde die Inflation wegen des niedrigen Ölpreises unter 2,0% Y/Y im Jahresmittel liegen. Die Reallöhne würden somit weiter steigen, allerdings nicht mehr ganz so kräftig wie in den Vorjahren. Alles in allem rechne man mit einem Plus von 1,3% beim privaten Konsum, der öffentliche Konsum dürfte etwas stärker expandieren (+2,6% Y/Y).



Der Export werde von einer etwas höheren weltwirtschaftlichen Dynamik profitieren, das Wachstum mit ca. +3,5% Y/Y aber hinter früheren Aufschwungphasen zurückbleiben. Zusätzlich sei mit einer regen Bautätigkeit zu rechnen. Mit immer stärker ausgelasteten Kapazitäten sollte grundsätzlich die Investitionsbereitschaft steigen. Allerdings sehe man bei Ausrüstungen insbesondere im ersten Halbjahr wegen der politischen Unwägbarkeiten noch eine gedämpfte Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung im Jahr 2017 um rund 1,5% zulegen. Der Unterschied zu 2016 sei das Ergebnis eines Kalendereffekts. Rechnerisch stünden 2017 zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung, was einem Wachstumseffekt von -0,25 Prozentpunkten entspreche. Im Jahr 2018 sei aus Sicht der Analysten mit einer Fortsetzung des dynamischen Aufschwungs zu rechnen, wobei jedoch die Risikofaktoren Brexit und Trump im Auge behalten werden müssten.



Die Inflationsrate werde zu Beginn des Jahres 2017 aufgrund von Basiseffekten und dem jüngsten Anstieg des Rohölpreises deutlich steigen, vorübergehend könnte gar die Marke von 2,0% Y/Y übersprungen werden. Dieser kurzfristige Impuls verpuffe aber bereits im Frühjahr, sodass im Jahresmittel nur eine Preissteigerungsrate von rund 1,7% Y/Y zu erwarten sei. Vor allem sei der inländische Preisdruck noch recht moderat, die Kernrate habe im November bei nur 1,2% Y/Y gelegen. Dies sei aus Sicht der EZB viel zu niedrig, zumal angesichts erforderlicher interner Anpassungen in Südeuropa und der damit verbundenen gedämpften Inflationsentwicklung Deutschland eine überdurchschnittliche Inflationsrate aufweisen müsste. Für die Jahre 2016 und 2017 sei trotz anhaltend hoher Ausgaben für Flüchtlinge auf gesamtwirtschaftlicher Ebene jeweils mit einem positiven Finanzierungssaldo (Maastricht) zu rechnen.



Die Staatsschuldenquote sinke bereits 2016 deutlich unter 70% vom BIP und bis 2020 rücke das Maastricht-Kriterium (Staatsschuldenquote max. in Höhe von 60% vom BIP) in greifbare Nähe. Die öffentlichen Finanzen würden weiter massiv von der guten konjunkturellen Lage und dem niedrigen Zinsniveau profitieren. Um sich diese vorteilhaften Konditionen längerfristig zu sichern, scheine die Finanzagentur im Jahr 2017 verstärkt längere Laufzeiten bei ihrer Emissionstätigkeit für den Bund ins Visier zu nehmen. Die Bundrenditen würden im kurzen bis mittleren Laufzeitenspektrum wegen der sehr expansiven Geldpolitik der EZB auf niedrigem Niveau weitgehend verharren, während für Anleihen mit zehn Jahren Laufzeit im Zuge der schrittweisen Normalisierung der Inflation, solider Wachstumszahlen und deutlich höheren Renditen in den USA ein Anstieg bis zum Jahresende auf gut 0,70% zu erwarten sei. (04.01.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der konjunkturelle Aufschwung hat sich in Deutschland im Jahr 2016 wie erwartet nochmals beschleunigt, so die Analysten der Nord LB.Mit Quartalswachstumsraten von saison- und kalenderbereinigt 0,7% bzw. 0,4% Q/Q habe das reale Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte sehr kräftig expandiert. Verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum habe sich das reale BIP im ersten Halbjahr 2016 um 2,3% Y/Y erhöht. Die Dynamik habe damit deutlich über dem Potenzialpfad gelegen. Nach der durch den milden Winter nach oben verzerrten Entwicklung im ersten Quartal sei es zu einer Korrektur dieser Sondereffekte - vor allem im Bausektor - im zweiten Quartal gekommen. Die weltwirtschaftliche Dynamik sei im gesamten Jahr 2016 wie schon in den beiden Vorjahren mäßig geblieben. Nach dem guten Start ins Jahr 2016 sei das Wachstum im Sommer etwas schwächer ausgefallen. Es wäre jedoch falsch, dies mit dem Brexit erklären zu wollen. Die deutsche Wirtschaft habe im dritten Quartal offensichtlich nur eine kurze Verschnaufpause eingelegt. Bereits im letzten Vierteljahr 2016, für das noch keine offiziellen Zahlen vorlägen, sei mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung zu rechnen. So hätten sich die Exporterwartungen der Unternehmen wieder aufgehellt.Auch die Auftragseingänge für die Industrie hätten im Berichtsmonat Oktober kräftig zugelegt (+4,9% M/M). Auch wenn einzelne Monatswerte, gerade bei den hochvolatilen Auftragseingängen, nicht überinterpretiert werden sollten, deute alles auf eine spürbare Belebung der Industriekonjunktur im Schlussquartal hin. Hierzu passe der Anstieg des Markit PMI Industrie im Berichtsmonat Dezember auf 55,5 Punkte und somit den höchsten Stand seit Anfang 2014. Die in diesen Zahlen zum Ausdruck kommende Robustheit sei schon beachtlich. Schließlich hätten das Brexit-Votum im Juni und der Wahlsieg Donald Trumps in den USA Anfang November wegen dessen kritischer Haltung gegenüber dem Freihandel Sorgen vor Belastungen der Außenwirtschaftsbeziehungen Deutschlands aufkommen lassen.Berücksichtige man den statistischen Überhang in Höhe von 0,5 Prozentpunkten, ergebe sich für das Gesamtjahr 2016 eine Expansion des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in einer Größenordnung von 1,9%. Saison- und kalenderbereinigt liege die Jahreswachstumsrate mit 1,8% etwas niedriger, was darauf zurückzuführen sei, dass im Jahr 2016 ein Arbeitstag mehr zur Verfügung gestanden habe als im Jahr 2015. Damit habe sich die Analysten-Prognose von vor einem Jahr in Höhe von 2,0% wieder als sehr treffsicher erwiesen.Zusätzlich habe der öffentliche Konsum mit voraussichtlich mehr als 4,0% Y/Y so kräftig wie seit 1992 nicht mehr expandiert. Vor einem Jahr hätten die Analysten darauf hingewiesen, dass die vermehrte Zuwanderung zumindest kurzfristig wie ein kleines Konjunkturprogramm wirke, dieses Ausmaß habe sie aber dann doch noch einmal überrascht. Vor dem Hintergrund der guten Lage des öffentlichen Gesamthaushalts hätten die finanziellen Belastungen gut geschultert werden können. Dank des anhaltend niedrigen Zinsniveaus könne sogar trotz der Mehrausgaben erneut ein stattlicher Haushaltsüberschuss für das Jahr 2016 ausgewiesen werden.Enttäuschend hätten sich hingegen im Jahr 2016 der Außenhandel sowie die Bruttoanlageinvestitionen entwickelt. Nach einem guten Start ins Jahr seien sowohl die Investitionen in Ausrüstungen als auch in Bauten im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Bei den Bauinvestitionen sei dies vor allem auf ein witterungsbedingtes Vorziehen der Frühjahrsbelebung zurückzuführen gewesen. Im Sommer habe sich die Bauproduktion wieder normalisiert, zudem würden Auftragseingänge, Baugenehmigungen und Baubeginne für eine anhaltend gute Baukonjunktur sprechen. Die migrationsbedingte Nachfragesteigerung, das niedrige Zinsniveau und der Mangel an renditeträchtigen Anlagealternativen würden die Nachfrage mittelfristig stützen.