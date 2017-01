Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jammern auf hohem Niveau in Deutschland: Vor dem Hintergrund einer sehr guten Ausgangslage zeigten sich die deutschen Dienstleistungsunternehmen zu Jahresbeginn nicht noch zuversichtlicher als zuvor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gehe es den Briten in der EU doch gar nicht so schlecht, oder komme bereits die Euphorie in Anbetracht des nahenden Ausstiegs zum Tragen? Die Wachstumszahlen aus Großbritannien könnten sich zumindest sehen lassen. Im vierten Quartal habe die Konjunktur um überraschend solide 0,6% gg. Vq. zugelegt, was das Gesamtjahreswachstum 2016 auf 2,0% gehievt habe - deutlich mehr als die Analysten im Anschluss an das Brexit-Votum erwartet hätten (2016e: 1,5%). Das gute Wachstum zusammen mit der zuletzt bereits deutlich angezogenen Inflation dürfte Diskussionen um eine Zinserhöhung in Großbritannien lostreten. Die Analysten würden aber mit Blick auf die hohe Unsicherheit, die der EU-Austritt mit sich bringe, nicht mit einem entsprechenden Schritt glauben.Kurzfristig würden die Diskussionen über eine restriktivere Geldpolitik aber das Britische Pfund stützen, das gestern die Erholung der letzten Tage fortgesetzt habe. So sei der Euro zum Pfund wieder unter die Marke von 0,85 GBP zurückgefallen. Auch im Vergleich zum US-Dollar habe die Einheitswährung Federn lassen müssen. Knapp unterhalb von 1,08 USD scheine der zum Jahresanfang gestarteten Aufwärtsbewegung des Euro zum US-Dollar die Puste ausgegangen zu sein. Kurzfristig drohe hier eine Fortsetzung der Konsolidierung. (27.01.2017/ac/a/m)