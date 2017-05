Zwar hätten die Statistiker wie üblich im Rahmen der ersten Vorausschätzung noch keine Details zur Entwicklung der Komponenten veröffentlicht, hätten hierzu aber einige qualitative Aussagen getroffen. Demnach seien positive Impulse von den Nettoexporten gekommen, da die Exporte kräftig expandiert und preisbereinigt ein höheres Wachstum als die Importe aufgewiesen hätten. Eine verlässliche Stütze sei zudem die Binnenwirtschaft geblieben, wenn auch mit leichten Akzentverschiebungen.



Während der öffentliche und der private Konsum diesmal das Wachstum nur leicht gestützt hätten, seien die Bruttoanlageinvestitionen spürbar ausgeweitet worden. Zwar hätten auch die Ausrüstungsinvestitionen zu Jahresbeginn zugelegt, vor allem in Bauten sei aber deutlich mehr investiert worden. Dies habe sich im Vorfeld bereits durch den ungewöhnlich hohen Zuwachs der Bauproduktion angedeutet. Hintergrund dieser Entwicklung sei die sehr milde Witterung im zurückliegenden Winter gewesen. Auch wenn die individuelle Wahrnehmung hiervon mitunter abweichen möge, die Zahl der Frosttage (Tagestemperaturen zeitweise unter 0°C) sowie der Eistage (Temperatur steige nicht über 0°C) sei ungewöhnlich niedrig gewesen und habe eine vorgezogene Frühjahrsbelebung am Bau begünstigt.



Wegen dieses Vorzieheffekts sei jedoch im Umkehrschluss für das laufende Quartal im Bausektor ein leichter Rücksetzer zu erwarten. Die Vorzeichen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung seien aber dennoch gut. So spreche der jüngste Anstieg der Auftragseingänge für einen positiven Trend in der Industrie. Auch der Konsum sollte wieder etwas stärker zum Wachstum beitragen. Der Beschäftigungsaufbau habe sich sogar noch einmal beschleunigt, was bei weitem nicht nur durch die milde Witterung zu erklären sei. Die Frühindikatoren zeichnen zudem unisono das Bild eines kräftigen Aufschwungs, sodass die Analysten der Nord LB in der Summe mit einem Wachstum von ca. 0,5% Q/Q für das zweite Quartal rechnen.



Die Inflationsrate habe im April wie erwartet einen temporären Sprung auf 2,0% Y/Y vollzogen. Hintergrund dieser Entwicklung sei ein temporärer Basiseffekt durch die kalendarische Lage der Osterferien. Dies spiegele sich u.a. in für die Osterzeit typischen Preissteigerungen bei Kraftstoffen sowie vor allem für Pauschalreisen ins Ausland (+10,7% Y/Y) wider. Dieser Preissprung im Bereich Freizeit habe die Kernrate anziehen lassen, sei aber eben nicht nachhaltig.



Für den Monat Mai würden die Statistiker somit wieder eine geringere Inflationsrate und vor allem einen deutlichen Rückprall der Kernrate veröffentlichen. Von einer überbordenden Inflation könne - zumindest mit Blick auf die aktuelle Lage - selbst im konjunkturell starken Deutschland keine Rede sein. Dies werde im weiteren Jahresverlauf noch deutlicher werden, wenn auch die Basiseffekte vom Rohölpreis auslaufen würden.







