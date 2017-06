Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Jahresstart für die deutsche Konjunktur war durchaus gelungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe hätten sich ebenfalls so zufrieden wie seit Jahren nicht mehr gezeigt. So würden sie die Unternehmer mit gesunkenen politischen Risiken konfrontiert sehen und auch die besseren Exportperspektiven würden optimistisch stimmen. Beste Voraussetzungen also, dass neben den Sentimentwerten auch die "harten Konjunkturdaten" anziehen würden.Die Analysten würden vor dem beschriebenen Hintergrund damit rechnen, dass sich die heimische Industrie im April und damit zu Beginn des 2. Quartals über einen Auftragsanstieg von 0,9% im Monatsvergleich und damit über das dritte Orderplus in Folge freuen könne. (07.06.2017/ac/a/m)