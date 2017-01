Ein Grund für den etwas stärkeren Preisdruck in Deutschland sei die gute Verfassung am Arbeitsmarkt. Auf nationaler Basis dürfte die Arbeitslosenquote im Dezember bei 6,0% verharren. Dabei sollte die Zahl der Arbeitslosen sogar um 8.000 gefallen sein. Auf Basis des ifo-Beschäftigungsbarometers würden die Unternehmen sogar planen den Beschäftigungsaufbau zu forcieren, nachdem 2016 die Erwerbstätigkeit bereits um 1,0% gg. Vj. zugelegt habe. Dabei sei der Beschäftigungsaufbau besonders durch den Dienstleistungsbereich getragen worden (+1,3% gg. Vj.), während die Entwicklung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau stagniert habe.



In den USA würden sich die Perspektiven im Verarbeitenden Gewerbe zunehmend aufhellen. Besonders die Stabilisierung der Rohstoffpreise dürfte sich stützend auf die Aktivität ausüben. Im Dezember rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt beim ISM-Index für die Industrie mit einem erneuten Anstieg von 53,2 auf 53,7 Punkte. In den kommenden Monaten sei aber davon auszugehen, dass der Höhenflug des US-Dollar der vergangenen Wochen eine weitere deutliche Verbesserung erschwere.



In Großbritannien würden indes die positiven Effekte auf die Industrieunternehmen durch die Abwertung des Britischen Pfundes im Anschluss an das "Brexit"-Votum auslaufen. Nachdem der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im September mit 55,4 Punkten noch den höchsten Stand seit 27 Monaten erreicht habe, schwinde die Euphorie wieder. Im Dezember rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einer kleinen Rückbildung von 53,4 auf 53,0 Punkte. (03.01.2017/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresende 2016 rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einem deutlichen Preisschub in Deutschland: Die Konsumentenpreise dürften auf nationaler Basis im Dezember von 0,8% auf 1,5% gg. Vj. angezogen sein.Hier würden sich der starke Anstieg der Ölpreise und Basiseffekte bemerkbar machen. In der ersten Hälfte 2017 dürfte bei der Teuerung sogar die 2%-Hürde wackeln. Für das gesamte Jahr gehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Deutschland von einem Preisanstieg um 1,8% gg. Vj. aus (e2018: 1,7%). Auch wenn der Preisanstieg in der gesamten Währungsunion nicht ganz so kräftig ausfallen dürfte (e2017: 1,6%/ e2018: 1,3%), sollte das Inflationsumfeld bei einigen EZB-Mitgliedern in den kommenden Monaten zu verstärkten Diskussionen darüber führen, ob die weiter sehr expansive geldpolitische Ausrichtung angemessen sei.