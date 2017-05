Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die BIP-Zahlen des ersten Quartals 2017 und das anhaltend gute ifo-Geschäftsklima bestätigen eine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft von 1,8% für 2017 und stützen die Einschätzung, dass die hohe Wachstumsdynamik im ersten Quartal kein Zufall war, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden sich nicht nur in einer anhaltend guten Konsumlaune zeigen. Alle BIP-Komponenten hätten im ersten Quartal einen positiven Wachstumsbeitrag leisten können. Allerdings bleibe die Investitionsbereitschaft im Vergleich zu der extrem guten Stimmung der Wirtschaft noch eher verhalten. Die IKB erwarte 2017 ein Exportwachstum von rund 4%, während die Ausrüstungsinvestitionen mit überschaubaren 1,6% zulegen sollten. Angesichts der guten Wirtschaftszahlen für Deutschland und der positiven PMI-Umfragen für die Euro-Zone sollte der USD-Kurs gegenüber dem Euro weiter unter Druck bleiben. Jetzt seien die USA bzw. Trump an der Reihe positive Überraschungen zu liefern. (23.05.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.