Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember 2016 insgesamt 160.200 Einheiten, davon 158.000 Wohneinheiten und 2.200 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (23.05.2017/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Moritz Rieser von Warburg Research:Moritz Rieser, Aktienanalyst von Warburg Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) fest.Warburg Research habe eine Investorenkonferenz veranstaltet. Gespräche mit Investoren und eine Präsentation des Finanzchefs Philip Grosse hätten einen guten Einblick davon gegeben, womit zukünftig zu rechnen sei. Die Deutsche Wohnen AG sei in vielerlei Hinsicht besonders gut geeignet, um vom Immobilienboom in Großstädten zu profitieren. Darüber hinaus sei die Deutsche Wohnen-Aktie ein starker Kandidat für den DAX.Moritz Rieser, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt in einer aktuellen Deutsche Wohnen-Aktienanalyse das Rating "buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro. (Analyse vom 23.05.2017)