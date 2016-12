Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

29,84 EUR +0,05% (30.12.2016, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

30,04 EUR +0,81% (30.12.2016, 13:55)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 30. Juni 2016 insgesamt 160.836 Einheiten, davon 158.647 Wohneinheiten und 2.189 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 15 geführt. (30.12.2016/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie der Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) zu kaufen.Die Deutsche Wohnen AG habe im Zeitraum von Januar bis September 2016 Mieterlöse von EUR 526,1 Mio. (+11,2%) generiert, die damit klar über dem Niveau der Vorjahresperiode von EUR 473,1 Mio. gelegen hätten. Das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung sei mit EUR 444,7 Mio. nach zuvor EUR 393,0 Mio. im Jahresvergleich ebenfalls deutlich stärker ausgefallen. Dagegen habe das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien einen Rückgang von EUR 60,8 Mio. auf EUR 46,4 Mio. (-23,7%) verzeichnet, da sich das Verkaufsvolumen in den ersten drei Quartalen 2016 von 8.430 auf 3.605 Einheiten verringert habe. Die Funds From Operations hätten einen um 31,8% (21,9% je Aktie) deutlich höheren Wert von EUR 301,4 Mio. (EUR 0,89 je Aktie) gegenüber EUR 228,7 Mio. (EUR 0,73 je Aktie) im Vorjahr verbucht. Auch der FFO II (FFO zzgl. Ergebnis aus Verkäufen) habe auf EUR 347,8 Mio. (EUR 1,03 je Aktie) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 289,5 Mio. (EUR 0,92 je Aktie) gesteigert werden können.In den ersten neun Monaten 2016 hätten die deutschen Wohnimmobilienunternehmen von einem geringen Leerstand sowie von solide steigenden Mieten profitiert. Darüber hinaus würden den Firmen die günstigen Refinanzierungskosten zugute kommen, auch wenn hier der Tiefpunkt der Zinsentwicklung erreicht sein dürfte. Die deutlich angezogenen Immobilienpreise würden die Akquisition von neuen Portfolios erschweren. Per saldo hätten die Unternehmen erneut erfreuliche Ergebnisse erzielt. Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen trotz der bereits anspruchsvollen Bewertungen bestätige Seufert das Sektor-Rating mit "neutral".Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: