ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.10.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie versucht sich an einer Trendwende - ChartanalyseIm Bereich von 8,00 Euro gelang es Investoren nach einem vorausgegangenen Abverkauf der Deutschen Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in den Jahren 2009/2011 und 2012 einen tragfähigen Boden zu etablieren und wenig später für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei die Deutsche Telekom-Aktie bis in den Widerstandsbereich von 17,60 Euro angestiegen und habe diese Hürde im Mai dieses Jahres mit einem Fehlerausbruch darüber allerdings nicht knacken können. Kurz darauf habe sich eine größere Verkaufswelle eingestellt und die Notierungen auf die untere Trendkanalbegrenzung bestehend seit 2012 um 14,81 Euro wieder abwärts geführt. Nun versuche sich das Wertpapier seit anfangs Juli dieses Jahres an einer Trendwende, die an dieser Stelle als inverse SKS-Formation identifiziert werden könne. Die dazugehörige Nackenlinie verlaufe leicht abwärts. Gelinge es daher in den nächsten Wochen dieses Niveau nachhaltig zu knacken, dürfte die Formation aktiviert werden und weiteres Kurspotenzial auf der Oberseite folgen.Solange das Wertpapier der Deutschen Telekom zumindest die Nackenlinie sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 50 im Bereich von 15,77 Euro nicht überschritten habe, bleibe das bisherige Kursgeschehen als neutral einzustufen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber aber dürften direkte Kursgewinne auf das Niveau von 16,08 Euro rasch folgen - eine vollständige Umsetzung der favorisierten Trendwendeformation hält mittelfristig Kurspotenzial bis zum Widerstandsbereich von 16,63 Euro bereit und kann für ein Long-Investment herangezogen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.10.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,655 EUR +0,35% (30.10.2017, 16:04)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,662 EUR +0,23% (30.10.2017, 16:18)