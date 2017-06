Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.06.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie noch viel zu günstig - Gute Einstiegsgelegenheit! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse eine gute Einstiegsgelegenheit bei der Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Die Deutsche Telekom-Aktie werde heute mit einem Dividendenabschlag von 60 Cent gehandelt. Die Deutsche Telekom-Aktie falle nur 50 Cent, also im Prinzip steige sie heute sogar.Der Aktienprofi verweise auf den Chart der Deutsche Telekom-Aktie. Sie habe sich seiner Ansicht nach schön entwickelt. Die positive Entwicklung der letzten Jahre sei auf die Tochter T-Mobile US zurückzuführen. Die Deutsche Telekom AG halte 74% an T-Mobile US, die für die Hälfte des Gewinns der Deutsche Telekom AG sorgen würden. Die Deutsche Telekom AG habe die US-Tochter immer verkaufen wollen. Jetzt gebe es neue Überlegungen, dass man in den USA vielleicht sogar zukaufe, um da noch stärker zu werden.Der Börsenexperte halte die Deutsche Telekom-Aktie für immer noch viel zu günstig. Die Deutsche Telekom AG habe wohl noch nicht ganz eingepreist, was die US-Tochter an schönen Zahlen der deutschen Mutter beschere.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,27 EUR -2,57% (01.06.2017, 16:37)