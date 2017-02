ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (14.02.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Karsten Oblinger von der DZ BANK:Karsten Oblinger, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe erneut überzeugende Quartalszahlen präsentiert und für 2017 weiteres deutliches Wachstum in Aussicht gestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit Blick auf die Zahlenvorlage der Deutschen Telekom Anfang März erwarte Oblinger ein bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 21,5 Mrd. Euro. Angesichts des Kursrutsches der britischen Beteiligung BT Group bestehe Anpassungsbedarf beim Bonner Konzern. Dieser liege kumuliert bei rund 3 Mrd. Euro. Davon könnten sie möglicherweise ca. zwei Drittel bereits im Jahresabschluss 2016 verarbeiten.Karsten Oblinger, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 18 auf 17,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 14.02.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,795 EUR -0,44% (14.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,853 EUR -0,28% (14.02.2017, 21:41)