ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Schnäppchenjäger können vom Kursrückgang profitieren - ChartanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) reiht sich im deutschen Aktienindex heute unter die größten Verlierer ein und enttäuschte die ohnehin schon pessimistischen Schätzungen der Analysten - hohe Abschreibungen führten im vierten Quartal zu größeren Verlusten als zuvor noch erwartet worden war, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aus technischer Sicht stehe das Papier der Deutschen Telekom auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht da - obwohl die Kursnotierungen zeitweise bis an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 herangereicht hätten, seien wieder Schnäppchenjäger unterwegs und hätten ein Teil der heutigen Verluste wieder wettmachen können. Dennoch belaste übergeordnet ein potentielles Doppeltop im Bereich von 16,63/16,66 Euro den aktuellen Kursverlauf, was noch weitere Abgaben zur Folge haben könnte. Der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend sei aller Wahrscheinlichkeit nach nun Makulatur. Die Deutsche Telekom peile jedoch im folgenden Jahr deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen an, welche den Konzern wieder auf Kurs bringen sollten und auch in der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnten.Daher dürfte der aktuelle Rücksetzer auch nicht allzu groß ausfallen, Schnäppchenjäger können gegen den aktuellen Markttrend von tieferen Kursnotierungen durchaus profitieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.03.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:16,275 EUR -1,18% (02.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,26 EUR -1,06% (02.03.2017, 17:58)