ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Für das Kriterium der Relativen Stärke nach Levy würden die Analysten regelmäßig Auswertungen für unterschiedliche Periodenlängen durchführen. Dabei würden nicht nur die Standardeinstellung von 27 Wochen, sondern auch kürzerfristige Laufzeiten herangezogen. Bei der Aktie der Deutschen Telekom falle auf, dass die Relative Stärke der letzten acht, 18 und 27 Wochen jeweils unter ihrem Schwellenwert von 1 notiere. Unter dem Strich müsse also über unterschiedliche Laufzeiten von einem Abwärtstrend ausgegangen werden.Auch der subjektive Blick auf den Chartverlauf des Telekomtitels verdeutliche, dass derzeit einiges auf dem Spiel stehe. So stehe aktuell die massive Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit 2013 (akt. bei 15,34 EUR), einem Fibonacci-Level (15,06 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 14,87 EUR) zur Disposition. Diese Bastion müsse das Papier unbedingt per Wochenschlusskurs verteidigen, ansonsten drohe ein weiterer Rücklauf bis zu den Tiefs bei rund 14 EUR. Darunter definiere die Kombination aus dem Tief vom August 2015 (13,39 EUR), dem Hoch vom Mai 2014 (13,15 EUR) und einem weiteren Fibonacci-Retracement (ebenfalls bei 13,15 EUR) eine weitere Haltezone.Entspannung bringt dagegen nur eine Rückeroberung der letzten Erholungshochs bei rund 16 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.11.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,715 EUR -0,44% (23.11.2017, 09:10)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,681 EUR -0,59% (23.11.2017, 09:24)