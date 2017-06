ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.06.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Die Luft ist ein wenig dünn geworden - Dennoch keine Panik! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse positiv gestimmt.Deutsche Telekom werde heute "ex Dividende" gehandelt. Man müsse nicht sofort in Panik verfallen - da würden 60 Cent abgezogen. Nichtsdestotrotz sei charttechnisch oben ein wenig dünn geworden. Deutsche Telekom sei aber ein Standardwert. Wenn solche Werte so steil nach oben gehen würden, dann komme immer mal wieder eine Reaktion, die man momentan sehe. Das alles sei kein großes Problem, denke der Börsenexperte. Er erinnere daran, dass Deutsche Telekom die tolle US-Tochter T-Mobile US an seiner Seite habe. Da gebe es immer wieder Gerüchte bzw. die Möglichkeit, dass der Anteil versilbert werde und die Deutsche Telekom dann ordentlich Kasse machen könne.Deutsche Telekom ist ein schönes, solides Unternehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,25 EUR -2,68% (01.06.2017, 11:04)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,288 EUR -2,60% (01.06.2017, 11:19)