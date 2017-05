ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.05.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Wenn doch nur schon Monatsultimo wäre, denn dann hätte die Aktie der Deutschen Telekom eine ganz wichtige charttechnische Weichenstellung vollzogen. Schließlich wäre dann der Sprung über die Mehrjahreshochs vom November und April 2015 bei 17,54/63 EUR endgültig vollzogen.Die Tragweite einer solchen Weichenstellung unterstreiche der nebenstehende Langfristchart des Telekomtitels. Gelinge der Befreiungsschlag, wäre die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends Realität. Mit anderen Worten: Ein Monatsschlusskurs auf dem gegenwärtigen Niveau würde das Platzen der TMT-Blase zu Beginn des Jahrtausends endgültig vergessen machen.Auch auf Monatsbasis seien die quantitativen Indikatoren inzwischen freundlich zu interpretieren. So werde die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy durch ein neues Einstiegssignal seitens des MACD bestätigt. Aus der Höhe einer erfolgreichen unteren Umkehr lasse sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 25 EUR ableiten, wobei das Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR ein wichtiges Etappenziel darstelle. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, sollte die T-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Hochs von 2005 und 2004 bei 16,89/87 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.05.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,85 EUR +0,03% (25.05.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,861 EUR +0,01% (26.05.2017, 08:43)