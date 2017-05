ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.05.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Sprung über die Hochs bei 16,59/64/66 EUR habe seine Wirkung auf die Aktie der Deutschen Telekom nicht verfehlt. Erwartungsgemäß habe die Auflösung des kleinen aufsteigenden Dreiecks für neuen Schwung gesorgt und habe den Telekomtitel unmittelbar an die Mehrjahreshochs vom November und April 2015 bei 17,54/63 EUR herangeführt. Und damit werde es spannend! Schließlich handle es sich bei dieser Widerstandszone um eine ganz entscheidende, deren Überwinden die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends abschließen würde.Rückenwind komme unverändert vonseiten der quantitativen Indikatoren. Dem Flaggenausbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy sei inzwischen auch der trendfolgende MACD mit einem neuen Einstiegssignal gefolgt. Gelinge der skizzierte Befreiungsschlag, dann lasse sich aus der Höhe der unteren Umkehr ein langfristiges Kursziel im Bereich von 25 EUR ableiten.Als Absicherung auf der Unterseite bieten sich die eingangs angeführten alten Hochpunkte bei rund 16,60 EUR an, denn unterhalb dieses Levels wäre die diskutierte Ausbruchschance (zunächst) vertan, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.05.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,50 EUR -0,17% (15.05.2017, 10:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,424 EUR -0,38% (15.05.2017, 10:58)