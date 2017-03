ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) weiterhin zu kaufen.Eine (nicht liquiditätswirksame) Abschreibung über EUR 2,2 Mrd. auf das Beteiligungspaket an BT Group habe dem DAX-Konzern die Bilanz verhagelt. Die 12%-Beteiligung habe nach dem Brexit-Votum und dem Absturz des GBP sowie einem Bilanzskandal in Italien kräftig an Wert eingebüßt.Abgesehen von der ärgerlichen Belastung durch die (strategisch sinnvolle) BT-Beteiligung habe die Deutsche Telekom insgesamt die versprochenen Ergebnisse geliefert. Trotzdem verbleibe noch eine Vielzahl von Baustellen insbesondere in Europa, die aber zugleich Raum für eine positive Kursperformance lassen würden.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie unverändert mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute weiterhin 19 EUR. (Analyse vom 03.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,175 EUR -0,61% (03.03.2017, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,165 EUR -0,46% (03.03.2017, 15:47)