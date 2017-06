ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.06.2017/ac/a/d)



Der Aktienprofi beziehe sich auf die Äußerungen des Vorstandschefs der Deutsche Telekom AG, Timotheus Höttges. Er habe gesagt, dass Deutsche Telekom in einer sehr starken Verhandlungsposition sei und dass niemand dem Unternehmen etwas diktieren werde. Die Entscheidungen würden laut Höttges in Bonn fallen. Das sei nach Ansicht des Börsenexperten ein vernünftiger Satz gewesen und vor allem einer, der jetzt einen auch glauben mache, dass die Deutsche Telekom AG sicherlich keinen Schnellschuss wage, sondern man werde es sich genau überlegen, an wen man die Beteiligung an T-Mobile US abgebe und vor allen Dingen, zu welchem Preis.Bei der Deutsche Telekom-Aktie sieht es weiterhin gut aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.06.2017)