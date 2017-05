Das von den Analysten der DZ BANK dargestellte Ausbruchsszenario und die darauf fußende bullische Erwartungshaltung würden obsolet, wenn es zu einem nachhaltigen Rückfall unter das Ausbruchsniveau bei 17,63 Euro bzw. das Tief bei 17,26 Euro kommt, daher erachten sie einen Stopp-Loss bei 16,80 Euro für sinnvoll.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (31.05.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehörte im Mai zu den stärksten DAX-Werten, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Zuge dieser positiven Entwicklung habe der Kurs neue 52-Wochen-Hochs markiert. Aktien an oder in der Nähe solcher markanten Hochs würden als interessante Kandidaten für ein Investment gelten. Demnach könnten nachhaltige Ausbrüche darüber als potenzielle Long-Signale gewertet werden. Diesem Ansatz liege die Annahme zugrunde, dass Ausbrüche über markante Hochs zu einem anhaltenden Kaufdruck und damit zu weiteren Kurssteigerungen führen würden.Die Suche nach Aktien am oder nahe dem 52-Wochen-Hoch könne Grundlage eines routinemäßigen und systematischen Auswahlverfahrens sein, um gemäß dieser Ausbruchsstrategie entsprechende aussichtsreiche Kandidaten zu identifizieren. Hilfreich dabei sind Filterfunktionen auf Basis konkreter Regelwerke, von denen die Analysten der DZ BANK Anlegern in den Themenwelten auf dzbank-derivate.de einige zusammengestellt haben. Dazu gehöre auch die Strategie "Nahe Hochs". Der Filter suche Aktien, die in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs bzw. in der Nähe ihres 3-Jahres-Hochs notieren würden. Die Rangliste erfolge entsprechend der Abstände zum jeweiligen Hoch.Die Aktie der Deutschen Telekom habe im Mai im Rahmen eines dynamischen Aufwärtsimpulses neue 52-Wochen-Hochs markiert. Damit wurde aus Sicht der Analysten der DZ BANK zudem die seit Jahresbeginn auszumachende, seitwärts gerichtete Konsolidierung nach oben aufgelöst und der Aufwärtsimpuls fortgesetzt, der sich seit November 2016 gebildet hat. Diese Aufwärtsbewegung sei innerhalb einer breit angelegten Handelsspanne erfolgt, die die Aktie seit dem Hoch von April 2015 bei 17,63 Euro zeige. Dieser Wert habe zudem lange Zeit den bisherigen Höhepunkt der langfristigen Aufwärtsbewegung dargestellt, die sich seit dem im Juni 2012 markierten Allzeittief von 7,69 Euro geformt habe. Zuletzt sei diese potenzielle Hürde bei 17,63 Euro nachhaltig überwunden worden. Damit sei auch die breit angelegte Handelsspanne nach oben aufgelöst worden. Alles zusammengenommen zeige die Aktie der Deutschen Telekom damit aus Sicht der Analysten ein positives charttechnisches Bild, weshalb sie von weiter steigenden Notierungen ausgehen würden.Unterfüttert werde die Analysten-Annahme von ebenfalls positiven fundamentalen Fakten. Die Deutsche Telekom habe mit ihrer starken Marktposition im Heimatmarkt Deutschland sowie den Aktivitäten in Europa und den USA eine sehr gute Basis, um von den Chancen zu profitieren, die der Zukunftstrend Digitale Transformation biete. Hier seien neue und leistungsstarke Informations- und Kommunikationstechnologien gefragt, um beispielsweise die Geschäftsprozesse in Unternehmen (Produktion, Vertrieb, Logistik, Verwaltung, Kundendienst, usw.) zu digitalisieren und damit effizienter zu gestalten oder traditionelle Geschäftsmodelle wie z.B. den stationären Einzelhandel durch E-Commerce-Aktivitäten zu ergänzen.Um die Digitalisierung voranzubringen und den dynamisch wachsenden Datenverkehr zu bewältigen, sei eine leistungsstarke und flexible IT-Infrastruktur nötig. Die Deutsche Telekom investiere kräftig in den Ausbau der eigenen Netze und sei auf dem Weg, sich vom klassischen Anbieter von Telefon-, Internet- und Kabelanschlüssen zu einer Servicegesellschaft zu entwickeln. Der Betrieb und der Vertrieb von Netzen und Anschlüssen bleibe darin zwar das Kerngeschäft. Diese Aktivitäten sollten jedoch durch den Einstieg in neue Geschäftsfelder ergänzt werden. Eigenen Angaben zufolge gehöre der Konzern bereits zu den weltweit führenden integrierten Telekommunikationskonzernen. Er sei in mehr als 50 Ländern vertreten und betreue dort insgesamt etwa 165 Millionen Mobilfunk-Kunden sowie 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüsse.Zum Start in das neue Geschäftsjahr habe sich die positive Entwicklung fortgesetzt. Der Konzern habe ein Umsatzplus von 5,8% auf 18,65 Mrd. Euro verzeichnet. Dabei seien 67,3% der Erlöse im Ausland erwirtschaftet worden. Wachstumsmotor sei das US-Geschäft geblieben, in dem die Tochter T-Mobile US ihren Erfolgskurs fortgesetzt habe. Das Engagement in den USA zahle sich aus und die Investitionen hätten sich gelohnt, habe sich der Vorstand gefreut. Das kräftige Umsatzplus in den USA von 14,9% habe sich außerdem positiv in den entsprechenden Ertragskennzahlen niedergeschlagen, was konzernweit zu einem um 7,5% auf 5,6 Mrd. Euro verbesserten bereinigten EBITDA geführt habe.Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter sei dagegen wie vom Konzern erwartet deutlich von 3,13 auf 0,75 Mrd. Euro geschrumpft. Im Vorjahr seien einige positive Einmaleffekte enthalten gewesen, die nun weggefallen seien. Sondereffekte außen vorgelassen, habe sich der Überschuss um 10,3% auf 939 Mio. Euro verringert. Maßgeblich dafür verantwortlich gewesen seien die Kosten für die Neuordnung der Finanzstruktur bei der Tochter T-Mobile US. Bei Vorlage der Quartalszahlen habe der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2017 bestätigt und gehe weiterhin von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 22,2 Mrd. Euro aus.Aufgrund der fundamentalen Lage und des eingangs skizzierten positiven charttechnischen Bildes trauen die Analysten der DZ BANK der Aktie der Deutschen Telekom weitere Kurssteigerungen zu. Von "TheScreener" werde das Papier seit dem 09.05.2017 ebenfalls als eher positiv eingestuft. Die Informationen würden dabei auf rein quantitativen Auswertungen von thescreener.com beruhen. Auf mittel- bis längerfristige Sicht würden die Analysten Kurspotenzial bis in den Bereich von 21 Euro bis 22 Euro sehen. Hergeleitet hätten sie diese Zielregion aus dem Ausbruchsniveau bei 17,63 Euro sowie der Breite der Handelsspanne.