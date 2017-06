ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.06.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Alle Türen stehen dem DAX-Titel offen - ChartanalyseDas Wertpapier der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) führt heute die DAX-Verliererliste klar an, jedoch sind diese Abgaben auf einen Dividendenabschlag zurückzuführen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Einst sei das Wertpapier der Deutschen Telekom als große Hoffnung der New Economy gehandelt und zugleich gerne auch als Volksaktie bezeichnet worden - Der Zusammenbruch der Blase habe zu einem anschließenden Kurssturz auf 8,14 Euro geführt - von einst über 85,00 Euro wohlgemerkt. Ab 2002 habe der Wert zwar eine tragfähige Unterstützung vorweisen können, habe zunächst aber einige Jahre in einer Handelsspanne zwischen grob 7,80 und 17,60 Euro seitwärts tendiert. Trendverläufe hätten sich schließlich alle Jahre wieder abgewechselt, bis das Wertpapier zusammen mit dem wieder erstarkten Gesamtmarkt im April 2015 an die obere Begrenzung vorstoßen sei und diese auch vor wenigen Tagen habe überwinden können. Der heutige Kursabschlag habe jedoch zu einem Rücksetzer zurück unter das Niveau von 17,60 Euro geführt, mittelfristig stehe der Deutschen Telekom-Aktie aber noch ein entscheidender Kursanstieg bevor.Obwohl die Deutsche Telekom-Aktie mit einem deutlichen Minus in den heutigen Handelstag gestartet sei, falle der aktuelle Kursabschlag weitaus nicht so groß aus, wie die Höhe der Dividende. Das spreche von relativer Stärke des Telekom-Papiers und mache ein Long-Investment auf mittelfristiger Ebene sehr interessant. Dennoch sollten Anleger kurzfristig noch mit einem Rücksetzer zurück auf das Niveau um 16,63 Euro rechnen, ehe die übergeordnete Kurszielmarke von 20,00 Euro in Angriff genommen wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.06.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:17,309 EUR -2,35% (01.06.2017, 15:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,307 EUR -2,63% (01.06.2017, 15:57)